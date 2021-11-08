Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждается

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов не рассматривается, на "Госуслугах" действительно произошел технический сбой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, на это счет ничего не обсуждается и не обсуждалось", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти возможность сокращения сроков действия QR-кодов в России.

Вопрос возник в связи с сообщениями СМИ о том, что многие россияне обнаружили, что срок действия их QR-кодов на портале "Госуслуги" сократился с года до полугода. В Минцифры это объяснили техническими причинами.

"Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы, но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", - сказал Песков.