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Навальный подал новый иск к администрации колонии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный подал иск к Исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области, где он отбывает наказание.

Как следует из материалов на сайте Петушинского районного суда, в иске оспариваются действия (бездействия) органов госвласти, органов местного самоуправления, иных органов, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Суть искового заявления не раскрывается.

Навальный указан в качестве административного истца, в качестве его представителя - адвокат Вадим Кобзев. Собеседование для подготовки дела назначено на 14:30 мск 9 декабря.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 под Покровом, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее Навальный уже обращался в суд с исками к администрации колонии. Иски, в частности, касались оспаривания решений администрации колонии о постановке его на учет как склонного к побегу, установки цензуры получаемых им газет и книг, а также использования его адвокатами на свиданиях техники, ноутбуков и телефонов.

Алексей Навальный ФСИН

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