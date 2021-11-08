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Депутат Рашкин выразил готовность дать объяснения в СК по делу о лосе

Он написал об этом Бастрыкину и Володину

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в письме председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину выразил готовность прийти к следователю с адвокатом и дать необходимые объяснения по делу о добыче лося и участвовать в иных следственных действиях. Копия письма есть у "Интерфакса".

Рашкин пишет, что из СМИ узнал, что в центральном аппарате СК есть уголовное дело о незаконной добыче лося, тушу которого нашли и изъяли 29 октября рядом с поселком Лысые горы Саратовской области.

"Это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями", - говорится в письме.

Чтобы помочь установить истину и содействовать скорейшему завершению расследования, депутат "готов явиться к соответствующему следователю по его вызову" вместе со своим адвокатом "для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях".

Копию обращения Рашкин отправил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

"Депутат имеет право сам обратиться в следственные органы для участия в каких-либо следственных действиях. Такой подход позволяет показать, например, что его позиции юридически честны и открыты", - сказал "Интерфаксу" депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

Утром 29 октября управление МВД по Саратовской области и региональный комитет охотничьего хозяйства одновременно сообщили, что ночью в охотничьих угодьях Лысогорского района был обнаружен автомобиль с разделанной тушей лося и без разрешительных документов на добычу. В машине были найдены два ножа и топор, в сорока метрах от нее - шкура лося. Задержанные с машиной люди заявили, что нашли уже убитое животное и решили разделать тушу и забрать. По факту было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Среди задержанных оказался Рашкин. Он объяснил, что гостил в области у друзей, ночью гулял по лесу и нашел тушу лося. Он решил, что спугнул браконьеров, и позвал друзей, чтобы отвезти тушу в полицию. Быстрое задержание он связал с тем, что за ним могли следить.

Позднее в тот же день в полиции заявили, что рядом с местом охоты был найден карабин и охотничий билет на имя Рашкина.

3 ноября дело о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК. Свою проверку инцидента проводят в КПРФ, до ее окончания лидер партии Геннадий Зюганов ничего комментировать не будет.

5 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата будет готова без промедления назначить заседание по поводу снятия иммунитета с депутата Валерия Рашкина, если Генпрокуратура этого попросит.

Саратовская область КПРФ Валерий Рашкин МВД Лысогорский район СКР Вячеслав Володин

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