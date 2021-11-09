Депутат Рашкин заявил о готовности сотрудничать со следствием

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил о готовности сотрудничать со следствием по делу о добыче лося.

"Я открыт, готов к любым экспертизам, любым приходам, следственным действиям", - сказал Рашкин во вторник "Интерфаксу".

Он подтвердил, что направил соответствующее обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

По словам Рашкина, в случае его добровольного участия в следственных действиях, процедура по снятию с него депутатской неприкосновенности не потребуется.

Депутат сообщил также, что прошел проверку на полиграфе относительно своей версии по делу о добыче лося. "Я специально это сделал, чтобы снять все вопросы. Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах", - сказал он.

По словам Рашкина, в частности, заключение подтверждает, что он был уверен, что охота была законной.

Вместе с тем один из юристов, сотрудничающих с КПРФ, пояснил "Интерфаксу", что заключение полиграфологов доказательством в рамках уголовного дела не является, но "в этом деле в принципе не помешает".

В свою очередь секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко отметил, что в понедельник в партийном руководстве прошло обсуждение ситуации с делом о добыче лося.

"На совещании у руководства было четко определено, что никто не уклоняется от ответственности, но спекуляции на этой теме недопустимы", - сказал Ющенко "Интерфаксу" во вторник.

Дело о добыче лося

В ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося в багажнике и задержали несколько человек, которые, возможно, причастны к браконьерству. Вместе с этими лицами находился депутат Рашкин. По данным областного комитета охотничьего хозяйства, мужчины заявили, что животное обнаружено ими уже убитым, и они решили его забрать себе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Следователи устанавливают возможную причастность Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области и убийству лося, сообщила 3 ноября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении Рашкина идет проверка и внутри партии, в частности, на уровне контрольной комиссии, и до окончания расследования делать любые выводы преждевременно.