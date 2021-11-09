Двое подростков из Керчи осуждены за подготовку терактов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух молодых жителей Керчи виновными в подготовке террористических актов в местных образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во вторник.

Подсудимые приговорены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отмечается, что сотрудники ФСБ в феврале 2020 года пресекли подготовку терактов двумя жителями Керчи 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. После вооруженного нападения Росляков совершил суицид.

Следователи выяснили, что для совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений, для чего вели поиск интернет-инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. "Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений", - отмечается в сообщении.

По адресам проживания у задержанных изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных.

Уголовные дела в отношении двух жителей Керчи расследовали по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ.