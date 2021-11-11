Хабаровчан будут пускать в супермаркеты в ТЦ только по QR-кодам

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае решили ужесточить противоэпидемические ограничения и теперь введут допуск по QR-кодам в продуктовые супермаркеты в крупных торговых центрах, в том числе в "Самбери", сообщил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Евгений Никонов. Видеозапись заседания представила пресс-служба краевого правительства.

Проверять QR-коды будут и при входе в торговые центры, а также в строительные гипермаркеты и на рынки площадью более 1000 квадратных метров.

Никонов объяснил эту меру невозможностью разделить потоки посетителей, которые приходят в торговый центр только за продуктами и тех, кто приходит с иной целью.

Вход по QR-кодам в 160 ТЦ и 150 магазинов введут в 20 ноября, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Также QR-коды будут требовать и на входе в здания органов исполнительной власти, как с посетителей, так и с сотрудников. Вице-премьер объяснил эту меру необходимостью для чиновников "начать с себя, чтобы дальнейших разговоров не было".

Тех, у кого нет QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19, могут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, сказал чиновник и уточнил, что это требование введут с 1 декабря.

Перспективу ввести систему QR-кодов в общественном транспорте Никонов назвал "большим вопросом", поскольку климат в Хабаровском крае не располагает к таким экспериментам.

Также с 1 декабря на железнодорожные и аэровокзалы можно будет попасть только с QR-кодом.

Систему QR-кодов в Хабаровском крае начали вводить с 1 ноября. Они необходимы для посещения кинотеатров, домов культуры, цирков, спортивных мероприятий. С 13 ноября их введут в ТЦ, предприятиях общепита, хостелах, парикмахерских и косметических салонах, фитнес-центрах и бассейнах.

С 4 по 12 ноября в крупных городах Хабаровского края закрыты торговые центры, а общепит может работать только на вынос и доставку. Алкомаркеты, где доля продаж спиртного более 50%, также должны были закрыться.