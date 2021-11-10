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В Подмосковье обновлен рекорд по числу больных COVID-19 на ИВЛ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области на 10 ноября около 650 больных CCOVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил телеканалу "Россия-1" губернатор региона Андрей Морозов и добавил, что это рекорд с начала пандемии.

"Такого никогда не было, потому что в предыдущую волну 580 был максимальный показатель", - отметил глава Подмосковья.

8 ноября в области к аппаратам ИВЛ были подключены 570 человек, сообщал региональный Минздрав.

Главный внештатный пульмонолог федерального Минздрава Сергей Авдеев недавно сказал, что среди пациентов с коронавирусной инфекцией на аппаратах ИВЛ в России смертность достигает 95%.

Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Московская область Андрей Воробьев коронавирус Минздрав

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