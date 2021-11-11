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"Аэрофлот" опроверг участие в организации перевозок мигрантов в Белоруссию

"Аэрофлот" опроверг участие в организации перевозок мигрантов в Белоруссию
Фото: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" опроверг информацию СМИ об участии в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию.

Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию республики "не соответствует действительности", сообщили в пресс-службе компании.

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"Аэрофлот" уточняет, что сообщение о подготовке Евросоюзом санкций в отношении авиакомпании в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе было опубликовано накануне вечером агентством Bloomberg. Из него следует, что "целью санкций могут стать физические и юридические лица, которые причастны к доставке мигрантов к границам ЕС через территорию Белоруссии".

"Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию. "Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании", - говорится в пресс-релизе перевозчика.

"Аэрофлот" подчеркивает, что не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул - Минск, равно как и чартерных рейсов по этим направлениям.

В компании также отметили, что транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ в Белоруссию затруднено, поскольку требует получения транзитных виз в России. "Так, в период с 1 октября по 10 ноября 2021 года в соответствии с действующими визовыми правилами транзитом через аэропорт "Шереметьево" в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров. Транзитных пассажиров - граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай - не зафиксировано", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

С аналогичным опровержением в четверг также выступила авиакомпания Turkish Airlines.

"Несколько национальных и международных СМИ утверждают, что рейсы Turkish Airlines в Беларусь создают основу для нелегального иммиграционного трафика. Наша компания обеспечивает соблюдение всех мер предосторожности и контроля в сотрудничестве с международными властями на всех своих рейсах, выполняемых во все уголки мира. Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что заявления в СМИ безосновательны", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой перевозчика.

По мнению "ВТБ Капитала", применения материальных санкций в отношении "Аэрофлота" ожидать не стоит. "Основное обвинение, очевидно заключается в наличии (у "Аэрофлота" и Turkish Airlines - ИФ) рейсов Москва-Минск и Стамбул-Минск. Однако для этих авиакомпаний рейсы являются регулярными и выполняются с обычной частотой. Более вероятно, что санкции будут усилены против белорусской "Белавиа", которая увеличила количество рейсов на Ближний Восток, компенсируя закрытые европейские направления", - отмечает "ВТБ Капитал" в своем комментарии.

Компания добавляет, что "любые существенные санкции против "Аэрофлота" могут быть встречены запретом на транзитные полеты иностранных авиакомпаний над РФ, что может сделать рейсы в Азию дольше и дороже".

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Аэрофлот Белоруссия

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