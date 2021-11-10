Генсек ООН призвал не использовать в политических целях кризис с мигрантами из Белоруссии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает не использовать в политических целях кризис с мигрантами, сложившийся на границе Белоруссии и ЕС, заявил в среду его представитель Стефан Дюжаррик.

"В том, что касается ситуации на границе Польши и Белоруссии, он (генсек - ИФ) подчеркнул необходимость гарантировать, что вопросы с мигрантами и беженцами должны решаться в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом. Такие ситуации не должны использоваться в политических целях", - заявил он на брифинге.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Европейский Союз и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов на территорию Белоруссии. На этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС изучит, каким образом возможно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, которые задействованы в процессе нелегальной перевозки людей.