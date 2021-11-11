Лавров отверг версию о причастности "Аэрофлота" к кризису с мигрантами

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не причастен к миграционному кризису на белорусской границе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Если очень дипломатично, то это неправда, - сказал он. - ""Аэрофлот" не имеет, насколько я знаю, рейсов между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбила".

"Ну не летает "Аэрофлот" из этих столиц в столицу Республики Беларусь", - подчеркнул министр.

О том, что российская авиакомпания может попасть под новые санкции Евросоюза, которые введут в отношении предполагаемых участников организации кризиса с мигрантами, сообщали Politico и Bloomberg.

"Аэрофлот" 11 ноября заявил, что никак не связан с организацией рейсов, на которых мигрантов перевозят в Белоруссию, и что у него нет ни регулярных, ни чартерных рейсов из Ирака и Сирии. В Кремле возможность введения санкций против "Аэрофлота" назвали безумной идеей, и отметили, что рейсы с мигрантами полностью законны.

В руководстве Евросоюза считают, что жителей стран Ближнего Востока и Африки, рассчитывающих получить в Европе статус беженцев, организованно привозят в Минск как туристов, и приводят на границу, где Польша, Литва и Латвия отказываются их принимать. По версии западных политиков, эта схема организована Минском. В руководстве Польши и Германии уже выказывали мнение, что Москва как минимум способна повлиять на Минск, чтобы это прекратилось.

10 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что из-за ситуации с мигрантами ЕС введет против Белоруссии новые санкции. По сведениям Politico, это будут санкции, через которые ЕС попытается надавить на компании и должностных лиц, причастных к организации перелетов мигрантов.

В российском МИД ранее не раз говорили, что ответственность за ситуацию с мигрантами на белорусской границе лежит на странах Запада, которые проводили определенную политику и в отношении беженцев и в отношении стран, откуда бегут мигранты.