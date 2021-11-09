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Литва введет с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

В стране ЧП вводится впервые с момента восстановления независимости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сейм Литвы решил ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией с полуночи 10 ноября из-за попыток мигрантов прорваться с белорусской территории. Один депутат проголосовал против, 122 были за.

ЧП вводится на месяц на участке границы и на приграничной полосе шириной 5 километров, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

8 ноября Варшава заявила, что по территории Белоруссии к границе подошла многочисленная группа мигрантов. В Польшу их не впускают, охрана границы усилена, но вводить военное положение в связи с этим польское руководство пока не планирует.

9 ноября литовские пограничники зафиксировали около 170 попыток нелегальных мигрантов попасть в страну с территории Белоруссии, сообщил BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис. 8 ноября, по его словам, таких попыток было 73. Речь идет о мигрантах, которые сосредоточены недалеко от пересечения границ Белоруссии, Польши и Литвы.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее отметила, что ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Литва Сейм Белоруссия Польша Ирак Ингрида Шимоните

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