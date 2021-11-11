Песков назвал "безумной идеей" введение санкций против "Аэрофлота"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Возможность введения санкций против "Аэрофлота" в Кремле считают "безумной идеей", и надеются, что это информационный вброс, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Подобные вбросы о возможных санкциях. (...) Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании ("Аэрофлот") о том, что не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск, - сказал он. - Даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам".

О том, что авиаперевозчики "Аэрофлот" и Turkish Airlines могут попасть под новые санкции Евросоюза, которые введут за вывоз мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию, сообщил Bloomberg. 11 ноября "Аэрофлот" заявил, что не причастен к организации этих рейсов. Компания добавила, что вообще не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул - Минск, равно как и чартерных рейсов по этим направлениям.

Bloomberg сообщал о готовящихся санкциях за организацию хаоса с мигрантами на границах Белоруссии со странами Евросоюза. В руководстве ЕС считают, что жителей стран Ближнего Востока и Африки, рассчитывающих получить в Европе статус беженцев, организованно привозят в Минск и приводят на границу, при том, что Польша, Литва и Латвия отказываются их принимать.

О том, что под эти санкции может попасть "Аэрофлот", сообщало и издание Politico. По его сведениям, ЕС попытается надавить на авиакомпании, чиновников и менеджеров, причастных к организации перевозки мигрантов в Белоруссию.

10 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что из-за ситуации с мигрантами ЕС введет против Белоруссии новые санкции.