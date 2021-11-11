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В Смольном заявили, что вакцинация пенсионеров остается добровольной

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге вакцинация от коронавируса остается добровольной для людей старше 60 лет и для граждан с хроническими заболеваниями, заявила во время пресс-тура зампред городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович.

"Соответственно на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается добровольной и остается на усмотрение и совести (...) каждого пациента. Потому что защитить себя и родственников - это главное, что мы можем предложить (...) Это единственный способ защитить себя от коронавирусной инфекции", - сказала она.

Она напомнила, что городу нужно достичь коллективного иммунитета в 80%. Из 1,29 млн петербуржцев старше 60 лет привились 588 тысяч. Чиновница добавила, что в Петербурге есть запасы вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" и "ЭпивВакКорон", о "Ковиваке" в Москву направлены запросы. В пресс-службе комитета по здравоохранению "Интерфаксу" сообщили, что в городе остались небольшие запасы "Ковивака", но он рассчитан на тех, кому нужен второй компонент этого препарата.

9 ноября главный государственный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова своим постановлением ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 в том числе для лиц старше 60 лет и тех, у кого хронические заболевания.

На вопрос журналистов, какие санкции последуют за отказ от прививки, в региональном Роспотребнадзоре ответили, что за работающих пенсионеров будет отвечать работодатель, а неработающие будут отвечать сами перед собой.

10 ноября днем в городском Заксобрании заявили, что вакцинация в городе остается добровольной, в том числе для пенсионеров, санкций для непривившихся в законах нет, а постановление Башкетовой - это "агрессивный" способ мотивировать людей пойти привиться. При этом спикер Заксобрания Александр Бельский допустил, что город может быть полностью открыт для привившихcя, а для остальных можно ввести и ограничения, чтобы защитить их от заражения.

Ближе к вечеру в пресс-службе губернатора Александра Беглова разъяснили, что вакцинация для жителей Петербурга старше 60 лет и с хроническими заболеваниями все же обязательна, но ее должны обеспечить работодатели и непривитых сотрудников можно отстранять от работы.

Еще позднее 10 ноября в петербургском Роспотребнадзоре объяснили, что неработающим пенсионерам без прививок не выдадут QR-коды, и тогда их не обслужат в ресторанах и кафе и фирмах по оказанию бытовых услуг.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны
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Петербург Роспотребнадзор коронавирус Ольга Гранатович Наталия Башкетова Александр Бельский

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