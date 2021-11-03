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Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому еще на два месяца

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга продлил заключение под стражей видеоблогера Юрия Хованского (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму - ИФ), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения продлена до 8 января 2022 года, уточняет пресс-служба.

Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что ждет заключения экспертов, ответов на запросы в службы безопасности Google LLC и Microsoft, ответов на поручения, и должно провести "иные следственные действия".

Фигурант, в свою очередь, просил избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, пояснив, что активно содействовал следствию, сделал пожертвование в благотворительный фонд и хочет встретить Новый год дома, с семьей.

Хованский, обвиняемый по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), был задержан и заключен под стражу в июне.

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский принес извинения и назвал исполнение песни "ужасной ошибкой".

Санкт-Петербург

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