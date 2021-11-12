Вакансии QR-контролеров появились в Поволжье

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В регионах Поволжья появились вакансии для контролеров QR-кодов и предложения услуг курьеров или сопровождающих для детей от лиц с QR-кодами.

В Нижегородской области QR-коды требуются с 8 ноября для посещения кафе и торговых центров. На Avito появились объявления о поиске в регионе контролера для проверки QR-кодов посетителей с зарплатой от 800 до 1000 рублей в день. От соискателей требуется стрессоустойчивость, бдительность и наличие смартфона, способного прочитать QR-коды, а также сертификат о прививке от коронавируса или справка о недавно перенесенном заболевании.

Охранники крупного торгового центра в Нижегородском районе Нижнего Новгорода рассказали корреспонденту "Интерфакса", что за новые обязанности по контролю документов им не обещали прибавок к зарплате.

Ранее руководители и владельцы нижегородских ТЦ обратились к областным властям с просьбой отменить QR-коды для посетителей и пожаловались, что столкнулись с волной негатива от покупателей и что участились конфликты людей с охраной и продавцами.

В Саратовской области, где QR-коды ввели с 29 октября, в Саратове, Энгельсе и Балакове появились объявления с предложением услуг курьеров. 17-летний автор объявления, объясняя, что ему QR-код не нужен по возрасту, предлагает сходить для клиента в магазин, в том числе с примеркой одеждой и обуви. Жительница Энгельса предложила возить на машине детей и сопровождать их туда, где требуются QR-коды.

Аналогичные предложения от соискателей работы появились и в Самарской области, а местный бизнес стал искать администраторов, продавцов, курьеров с QR-кодом и контролеров по проверке QR-кодов с зарплатой от 1000 до 2000 рублей за смену.

Жителям Перми на Avito предлагают услуги по посещению магазинов и закупкам и просят 300 рублей за час работы плюс компенсацию расходов на транспорт.