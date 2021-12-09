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Ростовчане пытались пройти в торговые центры по QR-кодам от утюгов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Жители Ростовской области не раз пытались пройти в торговые центры, предъявляя QR-коды товаров, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице", - сказал он на брифинге.

Ковалев считает, что сейчас введенные в области антиковидные ограничения помогают удерживать баланс и сдержать рост заболеваемости.

Система QR-кодов в Ростовской области действует для доступа в торговые центры, заведения общепита, спортивные и культурные учреждения, а также в парикмахерские, салоны красоты, бани, букмекерские конторы и ЗАГСы.

Хроника 09 января 2020 года – 09 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Ростовская область Роспотребнадзор коронавирус Евгений Ковалев

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