Песков заявил, что введение обязательных QR-кодов оправдывает себя в борьбе с COVID

Такая практика распространена по всему миру, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Практика обязательного наличия QR-кодов для посещения кафе, магазинов и использования транспорта распространена по всему миру и оправдывает себя в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать подготовленные правительством законопроекты по обязательному использованию QR-кодов в магазинах, кафе и на транспорте.

"Нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там есть определенные наработки, но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов", - ответил Песков.

"С другой стороны, это - мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся новых волн (коронавируса - ИФ) многими странами была признана безальтернативной", - продолжил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Россия идет по пути международного опыта, представитель Кремля сказал: "В том числе. И этот опыт не на пустом месте вызрел, был наработан".

"Здесь нужно не забывать, что практически во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии этот опыт уже достаточно давно практикуется, достаточно жестко, и он оправдывает себя", - добавил Песков.