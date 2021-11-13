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Прокуратура сочла, что сотрудник мордовской колонии пренебрежительно обошелся с Уиланом

Случаев физического насилия прокуроры при этом не выявили

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура внесла представление начальнику колонии номер 17 в Мордовии из-за нарушения, допущенного сотрудником учреждения в отношении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

В ответе прокуратуры на жалобу защиты Уилана говорится, что, вопреки действующим инструкциям и закону, "сотрудник ИК-17 при входе в здание административного штаба (...), проходя мимо осужденного Уилана (...), осуществил неправомерный контакт с данным осужденным путем касания правой рукой по плечу Уилана, проявив тем самым заносчивость и пренебрежительное отношение".

Начальнику ИК-17 внесено представление, которое сейчас рассматривается, отмечает надзорное ведомство.

Между тем случаев применения насилия или спецсредств к Уилану прокуратура не выявила.

"Препятствий для дальнейшего отбывания наказания осужденным Уиланом в ИК-17 не установлено", - говорится в ответе. В нем также отмечается, что копия обращения адвокатов о применении к Уилану физического насилия направлена в районный отдел Следственного комитета "для проведения проверки и принятия процессуального решения".

Дело о шпионаже

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Он отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

По данным Генпрокуратуры, следствием и судом установлено, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".

Адвокат Уилана Ольга Карлова обращалась в УФСИН после того, как получила письмо от брата Уилана Дэвида, "в котором он говорит, что 10 сентября Пола ударили, когда он находился в здании администрации колонии". По словам брата, Уилан рассказал о случившемся родителям в ходе телефонного звонка.

В октябре от УФСИН пришел ответ на обращение, в котором говорилось, что насилие к Уилану не применяли. Со своей стороны Дэвид Уилан сообщил "Интерфаксу", что американские дипломаты также ознакомились с видео из колонии и убедились, что инцидент стал "результатом недопонимания".

Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты о выдворении Уилана в США. Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал это решение законным.

Мордовия

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