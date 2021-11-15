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США и Израиль объявили о создании совместной целевой группы по кибербезопасности

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - США и Израиль договорились о сотрудничестве для борьбы с кибервымогателями, сообщило министерство финансов США.

Согласно финансовому ведомству, соглашение было достигнуто в ходе встречи замминистра финансов США Уолли Адейемо с министром финансов Израиля Авигдором Либерманом и генеральным директором Национального киберуправления Израиля Игалем Унной.

Отмечается, что сотрудничество двух стран будет направлено на "защиту критически важной финансовой инфраструктуры и новых технологий", а также на "противодействие угрозе, которую вымогатели представляют для стран и мировой экономики".

"Использование возможностей международного сотрудничества и технологических инноваций позволит нам поддерживать экономическую конкурентоспособность, процветание и бороться с глобальными угрозами, включая программы-вымогатели", - говорится в заявлении заместителя министра финансов США Адейемо.

Ранее, в воскресенье, ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты. Хотя пострадавшие системы были отключены, в ФБР уточнили, что проблема еще не решена.

США Израиль

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