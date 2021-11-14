ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что хакерам удалось взломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.
Поддельные электронные письма, приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на "ic.fbi.gov", говорится в заявлении бюро.
Хотя оборудование, на которое повлиял инцидент, "было быстро отключено после обнаружения проблемы", ФБР заявило: "Это постоянная ситуация".
Как ФБР, так и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности осведомлены об этом инциденте, говорится в заявлении ФБР.
Организация по отслеживанию угроз Spamhaus Project в своем твиттере привела копию фейкового письма, которое заканчивалась подписью Министерства внутренней безопасности: "Срочно: Субъект угрозы в системах".
These emails look like this:— Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021
Sending IP: 153.31.119.142 (https://t.co/En06mMbR88)
From: eims@ic.fbi.gov
Subject: Urgent: Threat actor in systems pic.twitter.com/NuojpnWNLh
Ранее о взломе сообщило агентство Bloomberg.