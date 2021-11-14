ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты

Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что хакерам удалось взломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.

Поддельные электронные письма, приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на "ic.fbi.gov", говорится в заявлении бюро.

Хотя оборудование, на которое повлиял инцидент, "было быстро отключено после обнаружения проблемы", ФБР заявило: "Это постоянная ситуация".

Как ФБР, так и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности осведомлены об этом инциденте, говорится в заявлении ФБР.

Организация по отслеживанию угроз Spamhaus Project в своем твиттере привела копию фейкового письма, которое заканчивалась подписью Министерства внутренней безопасности: "Срочно: Субъект угрозы в системах".

These emails look like this:



Sending IP: 153.31.119.142 (https://t.co/En06mMbR88)

From: eims@ic.fbi.gov

Subject: Urgent: Threat actor in systems pic.twitter.com/NuojpnWNLh — Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021

Ранее о взломе сообщило агентство Bloomberg.