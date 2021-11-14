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ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты

ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что хакерам удалось взломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.

Поддельные электронные письма, приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на "ic.fbi.gov", говорится в заявлении бюро.

Хотя оборудование, на которое повлиял инцидент, "было быстро отключено после обнаружения проблемы", ФБР заявило: "Это постоянная ситуация".

Как ФБР, так и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности осведомлены об этом инциденте, говорится в заявлении ФБР.

Организация по отслеживанию угроз Spamhaus Project в своем твиттере привела копию фейкового письма, которое заканчивалась подписью Министерства внутренней безопасности: "Срочно: Субъект угрозы в системах".

Ранее о взломе сообщило агентство Bloomberg.

ФБР США

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