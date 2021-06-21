"АвтоВАЗ" частично переложил удорожание стали в цену машин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рост стоимости металла пока не в полной мере отразился на цене автомобилей Lada, "АвтоВАЗ" ведет переговоры с металлургами о скидках на сырье и рассчитывает на улучшение конъюнктуры к концу года, сообщил журналистам президент автопроизводителя Николя Мор.

"Сегодня мы не в полной мере переложили на плечи потребителя увеличение стоимости стали для "АвтоВАЗа". Но мы надеемся, что любое повышение цен останется весьма сдержанным", - сказал Мор, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, у "АвтоВАЗа" есть долгосрочные контракты с металлургами, что позволяет отчасти нивелировать негативные эффекты роста цен на сырье. Деталей контрактов с металлургами Мор не раскрыл, лишь отметив: "Некоторые из них уже завершили свое действие, некоторые продолжаются, какие-то были обновлены. Мы не следуем на 100% индексам и котировкам Metaltorg, это всегда процесс переговоров, всегда живая работа с поставщиками".

"Мы попросили поставщиков вести ценообразование в большем соответствии с реалиями автопрома и авторынка России по сравнению с ценами для глобального рынка. Несмотря на это, полностью избежать влияния увеличения цен на сырье и, в частности, на сталь в стоимости нашего автомобиля мы не можем", - констатировал глава "АвтоВАЗа".

Мор отметил, что "сталь занимает серьезный процент как в массе, так и в себестоимости автомобиля", не уточнив показатели по долям. По его словам, в сложившейся ситуации ""АвтоВАЗ" никоим образом не сможет как-то "проглотить" или скомпенсировать влияние произошедшего и продолжающегося увеличения цен на сталь". "Эти цены имеют значимую составляющую в розничной стоимости нашей продукции. Мы ожидаем, что их уровень вернется или, по крайней мере, несколько стабилизируется, снизившись до конца года", - добавил он.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контрагентами "АвтоВАЗа" среди металлургов, в частности, являются ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК), Белорецкий меткомбинат "Мечела" (АО "БМК"). Металлопрокат автопроизводителю поставляет ПАО "Северсталь", сообщившее в феврале о подписании с "АвтоВАЗом" первого с 2012 г. годового контракта.

По данным Росстата об индексе потребительских цен, стоимость новых легковых автомобилей отечественной сборки с начала года выросла на 7,09%, на иномарки - на 7,2%. В мае холоднокатаный прокат подорожал почти на 17% по сравнению с апрелем.

Рост цен на металл

Сдерживание роста цен на металл находится в фокусе внимания правительства РФ с конца прошлого года и стало поводом для дискуссии об изменении налогообложения для металлургов и создания системы скидок по социальным и инфраструктурным стройкам, а также гособоронзаказу. Недовольство дорожающими металлами высказывали ранее также энергокомпании и машиностроители.

По данным Минпромторга, цены на холоднокатаный и горячекатаный прокат выросли более чем на 80-90%, оцинкованный прокат - более чем на 90%, прокат с полимерным покрытием - на 70%. При этом рост стоимости железорудного сырья "оказался самым минимальным".

Пока основным инструментом стабилизации цен на внутреннем рынке метпродукции (помимо введения повышенной пошлины на лом с не менее 45 евро/т, которая, как ожидается, будет вновь увеличена до не менее 70 евро/т) остается заключение прямых контрактов. В конце мая замминистра промышленности и Торговли Виктор Евтухов сообщил, что с начала года было заключено более 600 договоров. "Это договоры не только государственных строек и закупок, но и для коммерческих вопросов. Что касается договоров именно для реализации государственных проектов со скидками до 30-40%, может более, сейчас эта работа идёт и по крупным инфраструктурном проектам, и по заявкам регионов", - заявлял он.

Этой весной Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении "Северстали", НЛМК и ММК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.