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СПЧ предложил разрешить физлицам-иноагентам не маркировать частные посты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте по правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) подготовили и передали в Госдуму поправки к законам об иноагентах, сообщили "Интерфаксу" представители организаций.

В частности, они предложили разрешить физлицам-иноагентам не маркировать в интернете личную информацию - фотографии, посты о частной жизни, комментарии.

Члены СПЧ Ева Меркачева и Леонид Никитинский подготовили свои поправки и передали их председателю СЖР Владимиру Соловьеву, он добавил к ним поправки Союза журналистов и затем передал их все председателю думского комитета по информполитике Александру Хинштейну, рассказала Меркачева.

СПЧ направил в Думу два законопроекта, "поправки к закону о физических лицах и некоммерческих организациях представлены отдельно", к разным законам, добавила она.

Члены СПЧ предлагают обязать власти предупреждать граждан или организации заранее о том, что им могут присвоить статус иноагентов, и выделять три месяца на представление в уполномоченный орган мотивированного ответа или устранение снований для включения в реестр иноагентов. По словам Меркачевой, тем самым предлагается дать потенциальным иноагентам "право на ошибку".

Также правозащитники предложили не признавать поводом для включения в реестр иноагентов международные премии и призы и деньги, которые выделяются на студенческие, культурные обмены, на программы по повышению квалификации, семинары.

Владимир Соловьев подтвердил "Интерфаксу", что все поправки переданы Хинштейну. По его словам, СЖР поддержал все предложенные СПЧ поправки, а сам предложил передать судам компетенцию по признанию организаций и граждан иноагентами. Когда и в каком комитете все эти поправки будут рассмотрены, он не знает.

"Мы, в принципе, все поддерживаем все предложенные поправки и считаем, что надо менять ситуацию, потому что практически каждый журналист и каждое СМИ может попасть в эту ситуацию, так как в законе все-таки есть пробелы. Дальше решать законодателям",- сказал Соловьев, который также входит в СПЧ.

По его словам, члены СПЧ намерены на встрече с президентом Владимиром Путиным поднять вопрос о необходимости менять законы об иноагентах.

"Скорее всего, это будет встреча в формате ВКС. Сейчас решаем, кто конкретно, чтобы не перебивать друг друга, поднимет эту тему. Возможно, там уже мы получим какие-то реальные ответы или рекомендации законодателям изучить этот вопрос", - сказал глава СЖР.

Ранее член СПЧ Андрей Бабушкин сообщил "Интерфаксу", что встреча членов СПЧ с президентом намечена на 10 декабря.

В октябре главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов сказал Путину, что нужно пересмотреть и уточнить эти законы, президент согласился, что размытые формулировки нуждаются в перепроверке.

СПЧ Госдума Иноагенты СЖР Ева Меркачева Владимир Соловьев Владимир Путин

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