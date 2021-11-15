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Кремль счел назревшей необходимостью введение QR-кодов на федеральном уровне

Кремль счел назревшей необходимостью введение QR-кодов на федеральном уровне
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Введение QR-кодов в тех или иных регионах России говорит об актуальности и неизбежности принятия подобных мер на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, прежде всего, кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности и необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений", - сказал Песков журналистам в понедельник.

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Так он ответил на вопрос, зачем нужен внесенный в Госдуму правительственный законопроект о введении QR-кодов, если регионы и так уже принимают такие меры самостоятельно.

По словам, детали, связанные с реализацией законопроекта об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и других общественных местах, следует узнавать в правительстве.

"Это - все-таки законопроект правительства, и поэтому детали нужно сейчас спрашивать там", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как будут внедряться QR-коды в регионах в случае принятия закона.

"В парламенте только начинается работа по этим законопроектам, поэтому вы чуть-чуть забегаете вперед", - добавил он.

Песков заметил, что вопросы о возможном смягчении мер, предусмотренных законопроектом, также следует задавать в правительстве и Госдуме.

В пятницу в нижнюю палату парламента были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 и перенесенном заболевании в общественных местах, поездах и самолетах.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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