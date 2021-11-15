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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Собянин отметил, что заболеваемость COVID в Москве снижается вторую неделю подряд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%, сообщил в понедельник журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - сказал он.

При этом мэр поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму.

"Все вместе это дает положительный эффект", - добавил Собянин.

14 октября мэр Москвы заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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