Эксперт уверен в эффективности вакцин РФ против "норвежского" дельта-штамма COVID

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Существующие вакцины от COVID-19 будут эффективными против новой разновидности дельта-штамма, которая была обнаружена в Норвегии, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"(Обнаруженный в Норвегии - ИФ) вариант получил название AY.63. Впрочем, исследователи считают, что он не более опасен, чем обычный дельта-вариант (коронавируса - ИФ), и что вакцины против него хорошо действуют", - сообщил Хафизов журналистам в понедельник.

Он уточнил, что новая "норвежская" разновидность штамма "дельта" была обнаружена Национальным институтом общественного здравоохранения (NIPH) в Норвегии в конце июня, и с тех пор она была отмечена во многих регионах страны и к настоящему моменту выявлена почти в 50 странах, в Германии ее доля достигла 1,5%, что является вторым показателем в мире.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона Н" и "КовиВак".

Хафизов добавил, что обнаруженный в Норвегии вариант AY.63. является "более интересным, чем вариант дельты AY.4.2" (впервые был обнаружен в Великобритании).

"В Великобритании доля AY.4.2 продолжает расти и уже составляет почти 16% от всех случаев заболеваний в Соединенном Королевстве", - сказал представитель Роспотребнадзора.

Ранее в октябре Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России пяти случаев заболеваемости разновидностью дельта-штамма коронавируса AY.4.2. В ведомстве заявили, что она может быть более заразной, чем исходный вариант штамма и может вытеснить исходную версию, но не так "стремительно", как это произошло с "дельтой" летом текущего года.