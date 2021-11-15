Минздрав утвердил единый формат справок и сертификатов о вакцинации от COVID-19

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ утвердил новую единую форму сертификата о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании и наличии противопоказаний к вакцинации.

Также утвержден формат справок, которые должны выдаваться прививающимся гражданам, не имеющим подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на интернет-портале правовой информации.

Приказ утверждает единый формат трех документов, однако принципиально новым является лишь один из них - справка о вакцинации против COVID-19, перенесенном заболевании и наличии противопоказаний к вакцинации.

Она должна выдаваться по обращению пациента в бумажном виде, в том числе при получении вакцины, и содержит ФИО, дату рождения, пол, адрес места жительства пациента, номер паспорта, СНИЛС и полиса ОМС при наличии последних. Также в ней указываются дата выдачи документа, информация о полученной прививке, включая производителя и серию препарата, даты получения доз вакцины, фамилия и инициалы врача, поставившего прививку, с его подписью и печатью медицинской организации. Кроме того, должна быть указана планируемая дата получения второй дозы препарата.

Отдельный раздел справки посвящен побочным эффектам, возникших после вакцинации: в документе указываются дата их возникновения, характер, а также фамилия и инициалы выявившего их врача с подписью и печатью медицинской организации.

При наличии медицинских противопоказаний также должна быть указана установившая их медорганизация и срок действия в случае, если они временные. У переболевших COVID-19 граждан в справке прописываются даты постановки диагноза и выздоровления, также с указанием ответственной медицинской организации и специалиста.

Второй документ, форма которого устанавливается приказом, фактически уже был утвержден приказом министерства (№ 1006н от 22.10.2021), вступившим в силу с 8 ноября - это сам медицинский сертификат о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании и наличии противопоказаний к вакцинации. Новая форма позволяет указать свой номер записи в системе учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19 к каждому случаю вакцинации или перенесенного заболевания, а не один для всех, как это было в ранее утвержденном порядке.

В остальном сертификат остается таким же и содержит все те же данные, что и справка, за исключением информации о побочных эффектах после вакцинации. Кроме того, в документе указывается уникальный QR-код. Он автоматически формируется на Едином портале госуслуг на русском и английском языках в течение трех дней с момента внесения информации о пациенте в информационный ресурс. В англоязычной версии документа личные данные гражданина должны быть указаны в соответствии с его загранпаспортом.

В новом порядке при этом отмечается, что возможность печати сертификата на бумаге жителям отдаленных территорий или сельской местности должна быть обеспечена региональными органами исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья.

Также приказ утверждает форму обычного сертификата, содержащего лишь основные сведения о пациенте и QR-код, без прописанной информации о прививках, случаях заболевания или противопоказаниях.

Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, отмечается в документе.