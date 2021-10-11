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Врачи оценили состояние выживших в катастрофе L-410 как стабильно тяжелое

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек, которые выжили в крушении самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения республики Марат Садыков.

По его словам, они получили множественные переломы конечностей, ребер, ключиц, позвоночника и ушибы. Глава Минздрава считает, что их спасло то, что они сидели в хвостовой части самолета.

L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ разбился 10 октября. Всего на борту было 20 парашютистов и два члена экипажа, погибли 16 человек. Выживших доставили в больницы Набережных Челнов и Казани.

Правительство Татарстана уже приняло решение о выплате пострадавшим компенсаций в сумме от 100 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Семьи погибших получат по миллиону рублей.

Татарстан Минздрав Марат Садыков L-410

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