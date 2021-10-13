Источник сообщил о неисправности одного двигателя разбившегося L-410

Из-за этого самолету не хватило тяги для аварийной посадке

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Самолету L-410 Мензелинского аэроклуба (ДОСААФ), который 10 октября разбился в Татарстане, из-за неисправности двигателя не хватило тяги при совершении аварийной посадки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Первичная расшифровка самописцев позволяет сделать вывод о неисправности левого двигателя. Из-за нестабильной работы силовой установки самолету не хватило тяги при совершении аварийной посадки, - сказал он. - При заходе на посадку из-за нехватки тяги произошло сваливание самолета на левый борт. Самолет развернуло на 180 градусов, затем он столкнулся с землей".

По его словам, результаты расшифровки противоречат версии об ошибке пилотирования и столкновении крыла самолета с грузовой "Газелью" на посадочной площадке.

В катастрофе L-410 погибли 16 человек, шестеро выжили. На борту были два пилота и 20 парашютистов.

Дочь погибшего пилота Михаила Беляева рассказала со слов отца, что у этого самолета в полетах не раз отключались двигатели, о чем Беляев докладывал руководству Мензелинского аэроклуба.

Уголовное дело о крушении расследуется по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).