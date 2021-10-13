Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Источник сообщил о неисправности одного двигателя разбившегося L-410

Из-за этого самолету не хватило тяги для аварийной посадке

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Самолету L-410 Мензелинского аэроклуба (ДОСААФ), который 10 октября разбился в Татарстане, из-за неисправности двигателя не хватило тяги при совершении аварийной посадки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Первичная расшифровка самописцев позволяет сделать вывод о неисправности левого двигателя. Из-за нестабильной работы силовой установки самолету не хватило тяги при совершении аварийной посадки, - сказал он. - При заходе на посадку из-за нехватки тяги произошло сваливание самолета на левый борт. Самолет развернуло на 180 градусов, затем он столкнулся с землей".

По его словам, результаты расшифровки противоречат версии об ошибке пилотирования и столкновении крыла самолета с грузовой "Газелью" на посадочной площадке.

В катастрофе L-410 погибли 16 человек, шестеро выжили. На борту были два пилота и 20 парашютистов.

Дочь погибшего пилота Михаила Беляева рассказала со слов отца, что у этого самолета в полетах не раз отключались двигатели, о чем Беляев докладывал руководству Мензелинского аэроклуба.

Уголовное дело о крушении расследуется по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Татарстан ДОСААФ L-410 СКР

Новости по теме

Новости

Поклонская намерена приступить к работе в Кабо-Верде через неделю-две

Песков заявил, что данные пользователей Госуслуг доступны силовым структурам

В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

Поклонская стала российским послом в Кабо-Верде

Поклонская стала российским послом в Кабо-Верде
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ разрешил испытания назальной формы "Спутника V"

Патрушев обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела России

Пандемия коронавируса

Северная Осетия и Чукотка ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий

Северная Осетия и Чукотка ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий
Пандемия коронавируса

Экспресс-тестирование на COVID-19 запустили в десяти школах Москвы

Пандемия коронавируса

РФ и ЕС проведут консультации по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации

Что случилось этой ночью: среда, 13 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });