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Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику
Обломки разбившегося в Татарстане самолета L-410
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Дочь погибшего в воскресенье пилота Михаила Беляева рассказала "Интерфаксу", что у самолета L-410, потерпевшего катастрофу в Татарстане, ранее также неоднократно отказывали двигатели.

"Мой отец неоднократно жаловался на то, что в полете двигатели отключаются, происходит отказ двигателя. Он неоднократно (так - ИФ) сажал самолет. Когда я интересовалась, как дела, (он отвечал - ИФ): отказ двигателя, отказ двигателя", - сказала она агентству в воскресенье.

Собеседница агентства утверждает, что отец докладывал об отказах двигателей руководству Мензелинского аэроклуба (ДОСААФ), которому принадлежал самолет. "Руководство (аэроклуба - ИФ), естественно, было в курсе", - заявила дочь пилота.

"Интерфакс" не располагает комментарием руководства аэроклуба по этому поводу.

Пока официальной причины катастрофы самолета, в результате которой погибли 16 человек, шесть пострадали, нет. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.

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Между тем глава Мензелинского района республики Айдар Салахов, озвучивая версию трагедии, рассказал журналистам, что попадание птицы в двигатель могло стать причиной крушения.

"Пока, по предварительной версии, может быть, попало в двигатель что-то - или птица, или что. Отказал левый двигатель. Летчики, чтобы приземлиться и не упасть в населенный пункт, взяли влево, развернули самолет и хотели видимо дотянуть до аэропорта. Но буквально в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы самолет упал и перевернулся", - сказал Салахов.

Глава района опроверг версию о перегрузе самолета.

"Нет, он в штатном режиме, 20 пассажиров и 2 члена экипажа", - добавил Салахов.

Чиновник также сообщил, что судно проходило техобслуживание и взлетные исследования.

Татарстан L-410

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