Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Обломки разбившегося в Татарстане самолета L-410 Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Дочь погибшего в воскресенье пилота Михаила Беляева рассказала "Интерфаксу", что у самолета L-410, потерпевшего катастрофу в Татарстане, ранее также неоднократно отказывали двигатели.

"Мой отец неоднократно жаловался на то, что в полете двигатели отключаются, происходит отказ двигателя. Он неоднократно (так - ИФ) сажал самолет. Когда я интересовалась, как дела, (он отвечал - ИФ): отказ двигателя, отказ двигателя", - сказала она агентству в воскресенье.

Собеседница агентства утверждает, что отец докладывал об отказах двигателей руководству Мензелинского аэроклуба (ДОСААФ), которому принадлежал самолет. "Руководство (аэроклуба - ИФ), естественно, было в курсе", - заявила дочь пилота.

"Интерфакс" не располагает комментарием руководства аэроклуба по этому поводу.

Пока официальной причины катастрофы самолета, в результате которой погибли 16 человек, шесть пострадали, нет. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.

Между тем глава Мензелинского района республики Айдар Салахов, озвучивая версию трагедии, рассказал журналистам, что попадание птицы в двигатель могло стать причиной крушения.

"Пока, по предварительной версии, может быть, попало в двигатель что-то - или птица, или что. Отказал левый двигатель. Летчики, чтобы приземлиться и не упасть в населенный пункт, взяли влево, развернули самолет и хотели видимо дотянуть до аэропорта. Но буквально в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы самолет упал и перевернулся", - сказал Салахов.

Глава района опроверг версию о перегрузе самолета.

"Нет, он в штатном режиме, 20 пассажиров и 2 члена экипажа", - добавил Салахов.

Чиновник также сообщил, что судно проходило техобслуживание и взлетные исследования.