Все погибшие в авиакатастрофе в Татарстане опознаны

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Татарстане завершилась процедура опознания погибших в авиакатастрофе, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова журналистам во вторник.

"Все опознаны, все 16 тел выданы", - сказала Галимова. Она добавила, что начались обещанные властями Татарстана выплаты, часть людей уже получили деньги.

Также она сообщила, что республика оказывает помощь в транспортировке тел погибших и в организации похорон.

Как сообщалось, самолет L-410 с парашютистами местного Мензелинского аэроклуба ДОСААФ потерпел крушение утром 10 октября. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, в том числе оба пилота, шестеро госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.

Глава Мензелинского района республики Айдар Салахов предположил, что в двигатель могла попасть птица.

Между тем дочь погибшего пилота Михаила Беляева Анастасия говорила "Интерфаксу" со слов отца, что у самолета L-410, потерпевшего катастрофу в Татарстане, ранее неоднократно отказывали двигатели.