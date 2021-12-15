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Закс Петербурга не стал рассматривать законопроект об отмене "иноагентов"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга сняло с повестки пленарного заседания 15 декабря законопроект, внесенный фракцией "Яблоко", о полном устранении понятия "иностранный агент" из российского законодательства, передал корреспондент "Интерфакса".

Исключить вопрос из повестки предложил депутат от "Справедливой России - За правду" Алексей Зинчук. Он сослался на то, что в стенах парламента межфракционная рабочая группа уже разрабатывает поправки в федеральное законодательство об иностранных агентах.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский возразил, что сам Зинчук не входит в упомянутую рабочую группу, а два документа имеют принципиальные различия. Вишневский считает, что снятие документа с рассмотрения нивелирует законное право фракции включать вопросы в повестку дня.

В результате из 50 депутатов 32 проголосовали за снятие законопроекта с рассмотрения.

В октябре президент Владимир Путин на Валдайском форуме высказал мнение, что законы об иноагентах можно пересмотреть и уточнить их формулировки. Он подтвердил эту позицию на встрече с членами СПЧ 9 декабря.

В ноябре в Госдуму внесли поправки в законодательство об иноагентах представители "Справедливой России", в декабре - фракции "Новые люди". 15 декабря о работе над такими поправками сообщили в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Петербург ЗакСобрание Борис Вишневский Алексей Зинчук

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