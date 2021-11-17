В Минтрансе уточнили, что создавать госкомпанию по каботажу пока не планируется

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Создание специальной судоходной госкомпании для решения проблем с доставкой социальных грузов при каботажных перевозках пока не планируется, вопрос рассматривается, но является крайней мерой, сообщил в среду замглавы министерства транспорта РФ Александр Пошивай.

"Эта идея рассматривалась как запасная. Это ответ на вопрос – что мы будем делать, если бизнес должным образом не откликнется на те призывы, на те возможности, которые предоставлены ... Те варианты, которые просматриваются, будут прорабатываться. Сейчас этот вопрос был озвучен как крайняя мера в случае "если". Пока не предполагается обращение к этой мере", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2021".

По его словам, возможность создания спецкомпании на перспективу остается и может быть реализована. "Если будет рассматриваться вопрос о создании этой компании, то компания, конечно, она все-таки, будучи государственной, скорее всего будет создаваться на региональном уровне. Потому что регионы более гибко могут управлять этими ресурсами судоходными", - отметил Пошивай.

"Но если мы говорим о возможности принципиальной, то это может также быть создано по форме, которая у нас принята, например, на площадке ФГУП "Росморпорт". У них есть дочернее предприятие, называется "Черноморские круизы", которое занимается эксплуатацией судна "Князь Владимир" в акватории Черного моря. Поэтому здесь вряд ли суда будут приобретаться, проще из уже имеющейся компании взять суда во фрахт, поставить их на линию и работать в условиях рынка для того, чтобы получить не только прибыль, но прежде всего получить социальный эффект", - пояснил он.

По мнению Пошивая, на текущий момент для нормализации ситуации с доставкой каботажных грузов в Приморье достаточно созданной системы мониторинга грузов, информацию в которую предоставляют субъекты РФ, морские терминалы и судоходные компании.

"Мониторинг, он уже помогает. У нас есть полное понимание, какое количество судов на каком направлении нам надо. А дальше мы попробуем использовать рыночный механизм, потому что мы понимаем, что создание, например, государственной компании на деньги, которые будут получены кредитом, или в лизинг, на те кредиты, которые будут предоставлены, это дополнительная нагрузка на бюджет. Дополнительную нагрузку на бюджет пока мы не рассматриваем. Потому что это мера крайняя, она очень непопулярная, и тут действительно у нас никаких иллюзий нет. Поэтому вот эта поэтапность, которую я обрисовал, оно последним этапом имеется – создание этой судоходной компании. Но она пока только как теоретическая возможность", - заметил он.

Систему мониторинга расширят

Пошивай также сообщил, что систему мониторинга, созданную для решения проблем доставки соцгрузов в порты Приморья, решено распространить на все российские порты.

"Принято решение рабочей группы о том, что та система мониторинга, которую я упомянул, она у нас будет развита в систему динамического учета грузов через морские порты всей нашей страны. Это огромная работа, к которой мы уже приступили. Она будет сделана не завтра, но мы будем ее активно продвигать. Та ситуация, которая впервые произошла в Приморье, она показывает, что нам необходимо вести этот мониторинг для того, чтобы выяснять, в какие моменты, в каких точках необходимо вмешательство с точки зрения рекомендаций в данном случае по увеличению судового фрахта", - сообщил он.

"Очевидно, необходимо внесение изменений в законодательство Российской Федерации по обеспечению приоритетной доставки каботажных социально значимых грузов в отдаленные регионы нашей страны. Это тоже задача очень важная, и мы ее однозначно выполним", - подчеркнул замминистра транспорта.

Грузы планируется вывезти до конца ноября

Пошивай вновь подтвердил сроки по урегулированию ситуации с каботажными перевозками в Приморье – до конца ноября. "В наших планах до конца ноября совершить 29 судовых рейсов с тем, чтоб вывезти 11,5 тысяч контейнеров. С учетом планового поступления, которое мы прогнозируем, до конца месяца в обязательном порядке будут вывезены все каботажные социально значимые грузы", - сказал он. По его данным, сейчас в морских портах Приморского края находится 5726 контейнеров и 2,9 тыс. тонн генеральных грузов.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства на прошлой неделе предложил создать специализированную государственную судоходную компанию под управлением Росморречфлота для перевозки социальных грузов в случае, если проблемы с доставкой каботажных грузов в портах Дальнего Востока сохранятся. Министр также предложил добавить в договоры стивидорных компаний с "Росморпортом" предложение о приоритете социально значимых грузов при погрузке и при работе в портах. Ситуацию с вывозом оставшихся социально значимых грузов планируется решить до конца ноября, сообщил глава Минтранса.