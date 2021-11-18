Защита попросила смягчить приговор членкору РАН Покушалову

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Защита бывшего замдиректора Новосибирского медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина (НМИЦ), члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова, обжаловала приговор по делу о хищении почти 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" адвокат Николай Украинцев.

Вынесенный приговор он назвал "чрезмерно суровым и несправедливым".

3 ноября Центральный районный суд Новосибирска приговорил Покушалова к 2,5 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Подсудимый был признан виновным в растрате в особо крупном размере и с использованием служебного положения (ч.4 ст. 160 УК).

Суд установил, что в 2015-2019 годах Покушалов совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для семи подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, которые НМИЦ проводило для закупок по госконтрактам на общую сумму более 7,8 млрд рублей. Он и другие фигуранты дела при этом похитили почти 1,9 млрд рублей бюджетных средств, перечисленные организациям за поставленные товары по ценам, завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок, следовало из материалов дела.

Покушалов и другие фигуранты дела добровольно возместили более 960 млн рублей ущерба.

Покушалов был арестован по этому делу в феврале 2019 года. В апреле его перевели под домашний арест, позднее - под подписку о невыезде. В связи с иском Минздрава к фигурантам дела суд налагал арест на их имущество. В частности, у Покушалова суды обратили в доход государства две его квартиры в Нью-Йорке.

По делу также проходят бывший директор НМИЦ Александр Караськов, его жена Ирина Бойцова, занимавшая пост руководителя организационно-клинической службы учреждения, и два предпринимателя. Их дело суд в октябре вернул в прокуратуру для устранения нарушений.

НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина - один из крупнейших в России центров, где лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические, проводят нейрохирургические операции, занимаются сочетанной патологией.