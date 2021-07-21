Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 191 403 487+487 511

У экс-замдиректора клиники Мешалкина забрали вторую нью-йоркскую квартиру

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд при рассмотрении апелляции прокуратуры обратил в доход РФ вторую квартиру в Нью-Йорке бывшего замдиректора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Евгения Покушалова.

В марте Советский районный суд Новосибирска обратил в доход государства купленную Покушаловым в 2014 году квартиру в Нью-Йорке стоимостью около $1,3 млн, но отказался делать то же самое со второй квартирой, купленной в 2017 году через фирму, совладельцем которой является Покушалов.

Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора области на это решение районного суда, "постановил новое решение и в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры", сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Покушалову первоначально было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и часть 4 статьи 174.1 УК РФ(легализация преступных доходов), при этом ранее сообщалось о хищении 1 млрд 350 млн рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям. Затем сумма увеличилась до 1,9 млрд рублей.

После передачи дела в суд стало известно, что фигуранту инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Покушалов находится под подпиской о невыезде.

НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина – один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Евгений Покушалов

Новости по теме

Новости

На рынке грузоперевозок возник дефицит вагонов из-за роста спроса

Что случилось этой ночью: среда, 21 июля

"Роскосмос" в среду отправит новый модуль на МКС впервые за 11 лет

"Роскосмос" в среду отправит новый модуль на МКС впервые за 11 лет

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Что произошло за день: вторник, 20 июля

Российский истребитель Checkmate может одновременно атаковать до 6 целей

Чемезов оценил новый российский истребитель Checkmate в $25-30 млн

Чемезов оценил новый российский истребитель Checkmate в $25-30 млн

У РФ уже есть якорный заказчик на новый легкий истребитель Checkmate

Зюганов заявил, что снять Грудинина с выборов в Госдуму не получится

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');