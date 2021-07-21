У экс-замдиректора клиники Мешалкина забрали вторую нью-йоркскую квартиру

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд при рассмотрении апелляции прокуратуры обратил в доход РФ вторую квартиру в Нью-Йорке бывшего замдиректора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Евгения Покушалова.

В марте Советский районный суд Новосибирска обратил в доход государства купленную Покушаловым в 2014 году квартиру в Нью-Йорке стоимостью около $1,3 млн, но отказался делать то же самое со второй квартирой, купленной в 2017 году через фирму, совладельцем которой является Покушалов.

Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора области на это решение районного суда, "постановил новое решение и в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры", сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Покушалову первоначально было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и часть 4 статьи 174.1 УК РФ(легализация преступных доходов), при этом ранее сообщалось о хищении 1 млрд 350 млн рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям. Затем сумма увеличилась до 1,9 млрд рублей.

После передачи дела в суд стало известно, что фигуранту инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Покушалов находится под подпиской о невыезде.

НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина – один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.