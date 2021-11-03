Экс-замдиректора клиники Мешалкина получил 2,5 года колонии за хищение 1,9 млрд руб.

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска в среду приговорил бывшего замдиректора Новосибирского медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина Евгения Покушалова к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей по делу о хищении почти 2 млрд рублей, сообщает прокуратура региона.

Покушалов признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Суд установил, что с 2015-2019 гг. Покушалов вместе с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для семи подконтрольных фирм условия для победы на аукционах по закупке НМИЦ медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. При этом ему и другим фигурантам удалось похитить почти 1,9 млрд рублей бюджетных денег, перечисленных организациям за поставленные по завышенным ценам товары, отмечает надзорное ведомство.

Как сообщалось, обвиняемый и другие фигуранты добровольно возместили ущерб на сумму более 960 млн рублей. С целью удовлетворения исковых требований Минздрава России принадлежащее обвиняемым и иным лицам имущество арестовано.

Покушалову первоначально было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). При этом ранее сообщалось о хищении 1,35 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям. Экс-замдиректора клиники находится под подпиской о невыезде.

Фигурантами уголовного дела о хищениях в НМИЦ также являются бывший руководитель клиники Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова, занимавшая пост главы организационно-клинической службы учреждения, и два предпринимателя. Это дело в конце октября было возвращено в прокуратуру для устранения препятствий в его рассмотрении судом.

НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий и новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.