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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Горизбирком Петербурга ожидает подключения к ДЭГ уже после марта 2024 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Петербург с высокой долей вероятности не сможет подключиться к системе дистанционного электронного голосования к президентским выборам в марте 2024 года, сообщил журналистам председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" на научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.

По словам Мейксина, подключение к ДЭГ в Единый день голосования осенью 2024 года также было бы сопряжено с большими техническими сложностями, так как в Петербурге одновременно будут проходить выборы депутатов 110 муниципалитетов, довыборы в городской Закс и выборы губернатора.

"Поэтому у нас очень много разнообразных кампаний, вполне возможно, что мы не будем входить в ДЭГ с такого очень тяжелого старта, с больших совмещенных кампаний. Скорее всего, уже после этого электорального цикла мы войдем в работу с дистанционным электронным голосованием. Но пока это проекты, будем смотреть, какие решения будут приниматься", - пояснил Мейксин.

Он добавил, что к президентским выборам на избирательных участках в Петербурге число комплексов обработки бюллетеней (КОИБ) вырастет с 350 до 450. Всего в Петербурге расположено 1945 стационарных избирательных участков.

В Центризбиркоме ждут подачи заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в марте от более чем 30 регионов, заявил ранее 30 ноября зампред комиссии Николай Булаев.

Горизбирком Петербурга Николай Булаев Петербург ДЭГ Максим Мейксин
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