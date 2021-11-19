Пункты вакцинации выходного дня откроют в хабаровских школах

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Хабаровске планируют ускорить вакцинацию жителей с помощью открытия пунктов вакцинации при школах, сообщается на сайте администрации города.

Там уточнили, что уже в эту субботу прививочные пункты откроются в десяти школах Хабаровска. Они будут работать по выходным. Пункты вакцинации при школах в первую очередь рассчитаны на родителей школьников.

В городской администрации заверили, что потоки взрослых, которые идут на прививку, и учеников будут разведены.

"Мы создали условия, чтобы взрослые, которые пойдут в пункты вакцинации, не сталкивались с детьми. Для них организовали вход, а те учреждения, где медкабинеты расположены на втором этаже, попросили выделить помещения на первых", - сказала начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, чьи слова приводятся в сообщении.

Через неделю пункты вакцинации заработают еще в 20 школах.

Кроме того, в учреждениях, где дети учатся во вторую смену, медики будут принимать с 14 часов. Информацию до родителей донесут через школьные чаты и социальные сети.

Решение увеличить количество пунктов вакцинации приняли из-за введения системы QR-кодов в общественных местах, в результате которого появились очереди на прививку.

В Хабаровском крае принимаются меры для увеличения темпов вакцинации на фоне роста заражения COVID-19. На сегодняшний день, по данным пресс-службы правительства региона, привито около 40% взрослого населения.