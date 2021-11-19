Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пункты вакцинации выходного дня откроют в хабаровских школах

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Хабаровске планируют ускорить вакцинацию жителей с помощью открытия пунктов вакцинации при школах, сообщается на сайте администрации города.

Там уточнили, что уже в эту субботу прививочные пункты откроются в десяти школах Хабаровска. Они будут работать по выходным. Пункты вакцинации при школах в первую очередь рассчитаны на родителей школьников.

В городской администрации заверили, что потоки взрослых, которые идут на прививку, и учеников будут разведены.

"Мы создали условия, чтобы взрослые, которые пойдут в пункты вакцинации, не сталкивались с детьми. Для них организовали вход, а те учреждения, где медкабинеты расположены на втором этаже, попросили выделить помещения на первых", - сказала начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, чьи слова приводятся в сообщении.

Через неделю пункты вакцинации заработают еще в 20 школах.

Кроме того, в учреждениях, где дети учатся во вторую смену, медики будут принимать с 14 часов. Информацию до родителей донесут через школьные чаты и социальные сети.

Решение увеличить количество пунктов вакцинации приняли из-за введения системы QR-кодов в общественных местах, в результате которого появились очереди на прививку.

В Хабаровском крае принимаются меры для увеличения темпов вакцинации на фоне роста заражения COVID-19. На сегодняшний день, по данным пресс-службы правительства региона, привито около 40% взрослого населения.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

16
Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-1917 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Хабаровск Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 19 ноября

Суд арестовал приморского депутата от КПРФ, подозреваемого в педофилии

Суд арестовал приморского депутата от КПРФ, подозреваемого в педофилии

Уголовное дело возбуждено после видео с задержанием школьницы в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после видео с задержанием школьницы в Петербурге

Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Горизбирком Петербурга назвал недостатки трехдневного голосования

Горбачев и Муратов попросили Генпрокуратуру отозвать иск о "Мемориале"

Горбачев и Муратов попросили Генпрокуратуру отозвать иск о "Мемориале"

Что произошло за день: четверг, 18 ноября

Полиция Петербурга проверит жалобы матери школьницы на жесткое задержание

Пандемия коронавируса

РФПИ ждет взаимного признания сертификатов о вакцинации в 2022 году

РФПИ ждет взаимного признания сертификатов о вакцинации в 2022 году

Путин предложил поднять прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей

Путин предложил поднять прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });