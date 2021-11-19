В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выпустило постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 студентов вузов, техникумов и колледжей возрастом от 18 лет и старше.

Прививка будет для них обязательной "по эпидемическим показаниям", говорится в постановлении. Чиновники объяснили, что студенты мобильны, болеют часто бессимптомно и могут заражать старшее поколение. Заболеваемость в крае среди пожилых выросла в разы, а 73% умерших от COVID-19 - пациенты старше 65 лет, говорится в документе.

При этом уровень коллективного иммунитета среди обеих возрастных групп низкий, из-за чего сохраняется угроза дальнейшего распространения коронавируса.

Помимо студентов Роспотребнадзор обязал привиться сотрудников аэропортов, включая персонал авиакомпаний, а также работников морских и речных портов. На этих предприятиях должны привиться 80% персонала, первую дозу они должны получить до 13 декабря, вторую - до 13 января.

Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация старше 60 лет и вахтовиков.

Власти Хабаровского края называют ситуацию с COVID-19 в регионе "почти чрезвычайной". Загруженность коек в госпиталях выросла до 89,25% и "близка к пределу".

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 42% взрослых жителей региона, полностью привиты около 40%.