Хабаровский край введет с 1 декабря систему QR-кодов для входа на вокзалы и в аэропорты

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб намерен ввести с 1 декабря ограничения для посещения зданий железнодорожных вокзалов и аэропортов на территории Хабаровского края, сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

По его словам, вход в здания вокзалов и аэропортов будет недоступен для тех, кто не имеет сертификатов о вакцинации или документов о перенесенном ранее заболевании COVID-19.

"Эта мера планируется с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения", - сообщил Никонов на заседании оперативного штаба в четверг.

Ранее Никонов заявлял, что QR-код может потребоваться всем, кто намерен прилететь в Хабаровский край или улететь из него, если ситуация с распространением коронавируса в регионе не улучшится.

В настоящее время требование предъявлять QR-код распространяется на пассажиров междугородних автобусов в Хабаровском крае.