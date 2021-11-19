Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Более 36 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в четверг, что стало рекордом за всю прививочную кампанию в Петербурге, сообщает в пятницу телеграм-канал городского комитета по здравоохранению.

"Новый рекорд по вакцинации: за четверг первым компонентом вакцины привито 19 810 человек. Всего выполнено 36 229 инъекций", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что Петербург сейчас находится на 20-м месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ.

Вакцинация в Петербурге ставит рекорды второй день подряд. В среду прививку от коронавируса сделали 35 913 человек.

В последние две недели в городе сохраняется высокий темп вакцинации. Суточные показатели преодолели 30-тысячную отметку еще в середине прошлой недели.

В Петербурге сейчас работает 177 прививочных пунктов в медицинских учреждениях и 50 мобильных точек вакцинации.

Накануне сообщалось, что в центре Петербурга открылся мобильный пункт вакцинации, который рассчитан преимущественно на людей старше 60 лет.

По данным на пятницу, в городе привились 2 млн 68 тыс. человек, что составляет 38% населения Петербурга.