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В Петербурге установлен новый рекорд по числу привитых от COVID за сутки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Почти 36 тысяч человек привились от коронавируса в пятницу, что стало рекордом за все время вакцинации в Петербурге, сообщается в телеграм-канале городского комитета по здравоохранению.

"За минувшую пятницу в городе привито первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки привиты 5 432 человек старше 60 лет. Для пенсионеров, а также для направляемых на практику студентов, сотрудников аэропорта "Пулково", авиакомпаний и морских портов в начале ноября была объявлена обязательная вакцинация. Полный курс они должны пройти до 15 января.

Предыдущий рекорд суточной вакцинации был установлен в четверг. Тогда было выполнено 34 335 инъекций. Рост темпов вакцинации в Петербурге наблюдается с начала этой недели. До этого максимальное значение фиксировалось только летом: 23 июля привились 32 999 человек.

По данным на субботу, в городе от коронавируса полностью привились 1 млн 999 тыс. 037 человек, что составляет 37% населения Петербурга.

Сейчас в Петербурге работает 177 прививочных пунктов в медицинских учреждениях и 45 мобильных точек вакцинации.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, которые предусматривают введение QR-кодов для посещения большинства общественных мест, а также для междугородних и международных поездок.

Санкт-Петербург

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