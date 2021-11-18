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В трех больницах Петербурга 20% пациентов с COVID-19 оказались с прививкой

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В трех ковид-больницах Петербурга около 20% пациентов до госпитализации получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, следует из статистики городского комитета по здравоохранению, которая опубликована в телеграм-канале ведомства.

"Госпиталь для ветеранов войн. С 1 по 15 ноября госпитализировано 1 404 пациента с новой коронавирусной инфекцией, из них (со слов) с прививками 289 пациентов, это 20,5% от всех поступивших. Половина из них привита только первым компонентом", - сообщили чиновники.

Трое привитых попали в реанимацию, но затем их перевели в обычные палаты.

"Покровская больница. С 1 по 15 ноября поступило 700 человек, из них данные о вакцинации (со слов) есть у 137 человек. Это 19% от общего числа поступивших. 50% из числа привитых прошли вакцинацию одним компонентом, не закончили вакцинацию и заразились в период между прививками. У многих пациентов прошло больше 6 месяцев после вакцинации. Ни одного пациента в реанимации в тяжелом состоянии нет", - продолжили в комитете.

Ни в Госпитале для ветеранов войн, ни в Покровской больнице ни один привившийся пациент не умер.

В больнице святого Георгия умер вакцинированный больной с тяжелой соматической патологией.

"Больница святого Георгия. За период с 1 по 15 ноября поступили 663 пациента. Из них, согласно анамнезу, 156 (24% - ИФ) вакцинированных, из которых 130 с завершенным циклом вакцинации, однако у половины из них прошло более 6 месяцев с момента прививки. Умер один пациент, вакцинированный в феврале 2021 года. Причиной смерти явилась тяжёлая соматическая патология", - сообщили в ведомстве.

Из 117 человек в отделении реанимации этой больницы с прививкой были только четверо.

По мере роста общего числа вакцинированных число привитых пациентов в больницах будет возрастать, отметили чиновники. "Однако очевидно, что даже люди старшего возраста со многими хроническими заболеваниями благодаря прививке болеют легче и редко умирают в реанимациях", - подчеркивается в сообщении.

В Петербурге сейчас работают 18 ковидных стационаров (15 городских и три федеральных).

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусом заболевают до 2,5% вакцинированных.

Хроника 09 января 2020 года – 18 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Комздрав коронавирус Покровская больница Госпиталь ветеранов войн Больница святого Георгия

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