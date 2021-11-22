Кремль надеется, что ситуация с QR-кодами на транспорте в Татарстане наладится

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что ситуация с применением QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане наладится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Но надеемся, что скоро эта ситуация выровняется и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей. Потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал информацию о том, что с понедельника в Татарстане впервые в стране начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте, но процесс проходит не без проблем.

Как сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков, кондуктор автобуса в Казани пострадала в понедельник от пассажира, напавшего на нее с кулаками и брызнувшего ей в лицо перцовым баллончиком после просьбы предъявить QR-код.

"Один из пассажиров автобуса маршрута №31 около станции метро Аметьево на просьбу предъявить QR-код ударил женщину-кондуктора и брызнул ей в глаза перцовым баллончиком. В результате пришлось вызвать скорую и полицию", - сказал Темляков.

Кондуктор написала заявление в полицию.

МУП "Метроэлектротранс" в свою очередь сообщает, что на 11:30 дня в Казани из трамваев и троллейбусов, где с сегодняшнего дня можно ездить только с QR-кодами, было высажено 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция.

"В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом", - говорится в сообщении "Метроэлектротранса".

С 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо справки о медотводе.