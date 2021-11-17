Перевозчики в Татарстане попросили о защите на случай конфликтов из-за QR-кодов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Перевозчики Татарстана направили обращение министру внутренних дел республики Артему Хохорину с просьбой оказать поддержку при возникновении конфликтных ситуаций с пассажирами из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации автотранспортных предприятий региона Сергей Темляков.

"В связи с введением с 22 ноября QR-кодов в общественном транспорте мы попросили помощи у министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. 17 ноября ему было направлено обращение с просьбой оказать поддержку и разработать алгоритм оперативного реагирования по районам города на случай возникновения конфликтных ситуаций с пассажирами", - сказал Темляков.

Он уточнил, что перевозчики хотят, чтобы за каждым районом были закреплены ответственные лица из числа сотрудников полиции для того, чтобы перевозчики в случае возникновения проблемы могли оперативно связаться с ними.

"Пассажиры автобусов – это интеллигентные и порядочные люди. На введение QR-кодов все отреагировали по-разному. Поступают угрозы даже в адрес руководителей автотранспортных предприятий. Поэтому мы попросили министра внутренних дел разработать алгоритм защиты сотрудников общественного транспорта. Разъяснить, какое наказание грозит тем, кто решит напасть на кондуктора, водителя или сотрудника контрольно-ревизионной службы предприятия. Сотрудники общественного транспорта должны чувствовать защиту, а если вдруг возникнет какой-либо инцидент, видеть, что наказали нарушителя по всей строгости закона", - добавил Темляков.