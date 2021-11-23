В УГИБДД Крыма проходят следственные действия

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Крыму, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник во вторник.

"Проходят оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании замначальника УГИБДД Крыма. Однако, по информации источника "Интерфакса", он не задержан и проходит по делу как свидетель.

Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.