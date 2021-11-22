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"Мосбиржа" возобновила торги облигациями "Роснано" после приостановки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в понедельник возобновляет торги всеми девятью выпусками облигаций "Роснано" во всех режимах торгов после приостановки в пятницу, 19 ноября, говорится в сообщении биржи.

Торги этими бумагами были приостановлены в пятницу, 19 ноября, с 17:08 по Москве, на основании предписания Банка России. Речь идет о бумагах серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04 и БО-002P-05 общим объемом на 71,5 млрд рублей. В ЦБ РФ пока не прокомментировали причину выдачи предписания.

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Биржа в понедельник также изменила риск-параметры этих ценных бумаг.

"Московская биржа" отправила запрос в АО "Роснано" для выяснения планов компании в отношении ценных бумаг эмитента, допущенных к торгам на "Московской бирже". По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", - отмечается в сообщении биржи в понедельник.

Сама компания "Роснано" 19 ноября на своем сайте объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов".

"Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - заявила компания в своем сообщении.

"Роснано" пообещало "продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами", доведя до них "информацию о дальнейших мерах по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств".

Московская биржа Роснано

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