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Песков переадресовал вопрос о платежеспособности "Роснано" в правительство

Песков переадресовал вопрос о платежеспособности "Роснано" в правительство
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вопросы платежеспособности госкомпании "Роснано" следует адресовать правительству, а не Кремлю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Этим вопросом занимается правительство, и здесь, наверное, я вам рекомендую туда обращаться, не к нам", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос, означает ли начало переговоров о реструктуризации долга "Роснано" то, что государство больше не будет "по умолчанию" оказывать помощь госструктурам, столкнувшимся с финансовыми трудностями.

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Правительство и Минфин пока не комментировали ситуацию с долгом "Роснано".

Московская биржа в пятницу вечером сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 19 ноября. Вслед за этим сама компания объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". "Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - заявила компания.

"Роснано" пообещало "продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами", доведя до них "информацию о дальнейших мерах по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств".

В понедельник утром биржа возобновила торги облигациями "Роснано", приостановленные, согласно заявлению площадки, по предписанию ЦБ РФ (сам Банк России пока не комментировал ситуацию и не объяснял, почему выдал такое предписание).

Участники рынка, опрошенные "Интерфаксом", называют ситуацию с возможной реструктуризацией долга "Роснано" плохим прецедентом, который может негативно повлиять на весь сегмент квазисуверенного долга.

Дмитрий Песков Роснано

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