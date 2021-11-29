Путин призвал губернаторов лично контролировать ковид-меры и вакцинацию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничений, связанных с пандемией, сообщил сайт Кремля.

Эта рекомендация содержится в перечне поручений главы государства, составленных по итогам его совещания с членами правительства на прошлой неделе.

Также губернаторам рекомендовано взять под личный контроль "наращивание темпов вакцинации населения" от COVID-19.

Президент ждет первых докладов от глав регионов о проделаннной работе до 30 ноября, далее они должны будут отчитываться ежемесячно.