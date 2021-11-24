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Песков заявил, что Путину впрыснули назальную вакцину от COVID в виде жидкости

Песков заявил, что Путину впрыснули назальную вакцину от COVID в виде жидкости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину впрыснули назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин на совещании с членами правительства в среду сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи. По его словам, вакцину ему сделал замглавы центра по научной работе Денис Логунов, с которым они встречались несколько дней назад. "Сегодня после этих двух процедур - укола и назальной формы - я уже с утра занимался спортом", - сказал президент.

"Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", - уточнил пресс-секретарь.

По его словам, назальную вакцину Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт". Жидкость впрыснули в носоглотку и нос.

"Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было", - добавил Песков.

Путин встречался с Логуновым в воскресенье вечером, 21 ноября. На этой встрече он сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также выразил готовность принять участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Владимир Путин Коронавирус

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