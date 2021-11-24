Более 5% заболевших COVID за время пандемии россиян оказались несовершеннолетними

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Несовершеннолетние составили более 5% от всех заболевших коронавирусом россиян с начала пандемии, более 30 тысяч детей с COVID-19 сейчас получают медпомощь, сообщила в среду пресс-служба Минздрава РФ.

"В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма "дельта" число случаев неуклонно растет", - говорится в сообщении Минздрава.

"Более чем у половины детей COVID-19 сейчас протекает с клиническими проявлениями, у многих заболевание носит тяжелую форму", - добавили в Минздраве.

Связанный с распространением штамма "дельта" рост заболеваемости среди детей происходит во всем мире, отметили в пресс-службе. При этом уже более 40 стран, включая США, Канаду, ОАЭ, Австралию, страны Европы, Новую Зеландию, Аргентину и Кубу, активно вакцинируют детей в возрасте 12-17 лет от COVID-19, а в Китае от коронавируса привито уже 85% подростков, подчеркивается в сообщении.

"По мнению международных экспертов, вакцинация подростков не только снижает заболеваемость и число тяжелых случаев COVID-19 непосредственно в этой возрастной группе, но и ведет к снижению заболеваемости среди населения в целом", - сообщили в Минздраве РФ.

Зарегистрированная в среду вакцина "Гам-Ковид-Вак М" основана на той же платформе, что и "Спутник V, одобренный уже в 71 стране, напомнили в министерстве, и должен обеспечить надежную защиту несовершеннолетних от коронавируса.

Так же, как и "Спутник V", препарат вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.